DIARI TV
Liberals sobreviurà si s’ajunta amb Ciutadans Compromesos i Acció
El conseller general no adscrit, Víctor Pintos, lliga el futur del partit a una aliança entre formacions amb ideologies similars
El futur de Liberals és “incert” i tot apunta que la supervivència del partit passarà per una coalició amb formacions ideològicament pròximes, com ara Ciutadans Compromesos i Acció. Així ho va explicar el conseller general liberal, Víctor Pintos, durant la seva intervenció ahir al Parlem-ne, de Diari TV.
La incertesa a què es referia Pintos comença dins mateix del partit, que al setembre celebrarà una assemblea general sense un resultat clar. “No veiem ningú amb ganes d’involucrar-se” per rellevar l’actual presidenta, Cristina Rico, va reconèixer el conseller general, que va lamentar la manca de renovació del partit. De cara als pròxims comicis, Pintos considera que el partit no és prou fort per presentar-se sol i que cal “pensar en una coalició amb algú que sigui proper a la nostra ideologia”. En aquest sentit, va citar Ciutadans Compromesos, amb qui assegura tenir una bona entesa a l’hora de treballar temes al Consell General, i Acció, amb qui també comparteixen línia ideològica.
“Cal pensar en una coalició amb algú que sigui proper a la nostra ideologia”
El principal actiu que Liberals podria aportar a una futura coalició és la seva bossa de votants, especialment concentrada a Andorra la Vella i Ordino, segons va explicar Pintos. També va reivindicar la vàlua dels perfils que integren el partit, que “tot i tenir poca gent, són persones competents, i tenim una línia ideològica ferma, compartida avui per molts altres partits”.
“A Concòrdia tenen diverses bombes de rellotgeria perquè hi ha perfils diferents”
Davant l’actual panorama polític, Pintos no descarta que la futura aliança liberal passi per integrar-se sota el paraigua de Demòcrates. “Com a partit humil, no ens queda cap altra opció que buscar una aliança amb més musculatura i força per fer un bon paper a les eleccions”, va afirmar, tot advertint que caldrà estudiar bé aquesta possibilitat.
"Bombes de rellotgeria" a Concòrdia
Víctor Pintos també va fer un repàs de l’escenari polític actual. En el cas de Concòrdia, va augurar tensions internes a causa del xoc ideològic entre els seus consellers generals. “Tenen diverses bombes de rellotgeria perquè hi ha perfils ideològics diferents”, va afirmar. Tot i reconèixer “l’alt nivell” dels cinc parlamentaris del partit, va advertir que hi ha diversos punts per resoldre perquè la formació funcioni. A més, va pronosticar una possible coalició amb el PS, “que ara mateix passa per hores baixes”, motiu pel qual la unió podria alimentar els dos partits, tot i que faltaria veure la forma en la qual es produiria l’entesa, va apuntar Pintos.
Pel que fa a Andorra Endavant, Pintos va acusar-los de ser “un partit molt buit de contingut i molt populista”. També va criticar el seu discurs, que considera una “ideologia liberal feta a mida per dir allò que la gent vol sentir, tot i ser propostes impossibles”. Segons ell, aprofiten qualsevol ocasió per generar titulars, i saben moure’s bé en un país amb una forta presència a les xarxes socials, on “han sabut captar molt bé on es poden aconseguir votants”. Així i tot, Pintos va augurar que el partit de Montaner anirà a l’alça a les següents eleccions, tot i que sense opció de victòria.
PINTOS DEMANA UN ÚNIC ÒRGAN NACIONAL PER GESTIONAR L'URBANISME DELS COMUNS
Pel que fa al final de les pròrrogues dels lloguers, Pintos es va mostrar partidari d’una liberalització “progressiva”, amb un període de proves per analitzar diverses fórmules que permetin que els lloguers puguin deixar d’estar regulats sense que ningú se’n pugui aprofitar. A més, el conseller va destacar la col·laboració publicoprivada en matèria d’habitatge, amb períodes de retorn de la inversió “que satisfacin les necessitats de tothom”, com a mesura per afrontar la problemàtica.