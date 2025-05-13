Educació
L'Antàrtida centra la XXIV jornada de les ciències
El físic Javier Cacho oferirà una conferència oberta al públic demà a la tarda a la sala d'actes del comú d'Escaldes
L'Antàrtida centra la XXIV jornada de les ciències que tindrà lloc demà. La iniciativa, organitzada pel ministeri d'Educació, durà a terme dues conferències. La primera, al matí per als alumnes, amb el títol Cuidar l'Antàrtida és protegir el planeta i, a la tarda, una xerrada oberta a tothom titulada Antàrtida: un món d'esperança. La ponència de la tarda es durà a terme a les 19.30 hores a la sala d'actes del comú d'Escaldes i anirà a càrrec del físic Javier Cacho, membre de la primera expedició científica espanyola a l'Antàrtida. El científic considera que aquest indret disposa d’una "protecció exquisida del medi ambient" i que és "un exemple a estendre a moltes altres regions del planeta".