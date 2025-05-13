SUCCESSOS
L’acusat de segrest va esquivar dos controls
La policia espanyola li va prohibir el pas i l’andorrana el va sancionar per contraban
El turista francès de 37 anys detingut dissabte per un presumpte segrest va passar ahir a disposició judicial, i la menor de 16 anys suposadament retinguda va ser ingressada a la Gavernera en espera de declarar davant el batlle, que ha de decidir sobre la seva situació i el retorn a França. La noia va alertar dels fets a una treballadora d’una benzinera d’Aixovall i la policia va controlar l’home. El cos de seguretat va informar ahir en un comunicat que la investigació inicial apunta que la jove “hauria fugit d’un centre de menors de França la matinada de dissabte i, posteriorment, hauria pujat al vehicle de l’home per anar a buscar drogues”. El cos de seguretat explica que l’home hauria decidit “agafar un altre camí” i la noia, “d’amagat i a través de missatges de mòbil, va alertar amics i familiars”. La família va presentar una denúncia als cossos de seguretat francesos “per una desaparició inquietant amb possible segrest”.
L’home va passar a disposició judicial i la noia es troba a la Gavernera
Tots dos van accedir al país en un vehicle amb matrícula francesa per la frontera del Pas de la Casa, i van parar en una benzinera d’Aixovall, suposadament a fer provisió de gasolina. Va ser llavors, a les sis de la tarda, quan la menor va baixar del vehicle i va demanar auxili. Els empleats van alertar la policia. Després d’identificar-los i parlar amb la menor i amb l’home, que va negar els fets, van decidir detenir-lo per un delicte contra la llibertat després de fer les primeres verificacions amb França.
La noia i el detingut van entrar pel Pas de la Casa i quan van voler sortir pel riu Runer “la policia espanyola els va denegar l’accés perquè la jove anava indocumentada”. En tornar cap a Andorra van ser controlats “perquè portaven tabac de contraban valorat en 5.000 euros, aproximadament”, indica el servei d’ordre, recalcant que en cap dels controls la menor “va fer cap senyal als agents fins que, quan va arribar a la benzinera, va baixar del cotxe aprofitant una distracció del conductor”.
El cos de seguretat assenyala que els agents van obrir a l’home un expedient administratiu per una infracció per portar mercaderia de contraban, però no se’l va detenir perquè el valor del tabac que portava il·legalment era inferior a 6.000 euros. El servei d’ordre va decomissar la mercaderia i el turista francès i la jove van continuar el viatge, que va acabar a la benzinera d’Aixovall. La policia va assenyalar que manté contactes amb la gendarmeria francesa per obtenir més informació. Els agents han descartat una possible relació sentimental.