Dansa
Jove Ballet d'Andorra s'endú tres passis a la final europea
Les competidores van fer un bons resultats en la competició espanyola disputada a Burgos el cap de setmana
Jove Ballet d'Andorra es va endur tres passis a la final europea després dels bons resultats a la final espanyola que es va disputar el cap de setmana a Burgos. Les ballarines Maria Condal en preparatori 2; el grupal Charleston amb Olivia Babot, Amaia Ajona i Maria Condal en preparatori amateur i Carla Gelabert en superior 1 amateur, van obtenir tres primers premis amb unanimitat del jurat que els hi va donar passi a la final europea que tindrà lloc a finals de setembre a la ciutat de Dijon.
El duo Brisa Allegra (Carla Gelabert i Kyra Duró) en categoría 3 amateur, Amaia Ajona en elemental 2 amateur i el grup Susurro del Buen Aire (Clara Condal, Ane Ajona, Júlia Figuera i Carla Babot) en categoria 1 amateur, van obtenir primers premis i Ane Ajona un segon premi a Mitjana 2 avançat.