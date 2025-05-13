Cultura
Jornada sobre el patrimoni literari i la geografia del Principat
L'esdeveniment se celebrarà dissabte a la Biblioteca Nacional d'Andorra a Encamp
El ministeri de Cultura organitza una jornada sobre el patrimoni literari i la geografia del Principat. "Andorra: patrimoni literari i geografia" se celebrarà dissabte a la Biblioteca Nacional d'Andorra, a Encamp, amb la col·laboració de la Universitat de Vic. La convenció s'ha organitzat amb motiu de la presentació de la col·lecció creada pel doctor en filologia catalana Llorenç Soldevila. D'aquesta col·lecció en va sorgir un portal web que recull els llocs literaris anomenats en els diferents volums, i que ara també hi és present Andorra.
La jornada comptarà amb diverses xerrades sobre literatura catalana i el seu arrelament al territori i clourà amb un passeig per espais emblemàtics d'Encamp.