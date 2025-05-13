11A REUNIÓ D'ALT NIVELL
Mas destaca la participació social en matèria de salut
Destaca el pacte nacional per la sostenibilitat del sistema sanitari
Una de les prioritats centrals d’aquesta legislatura és el reforç de la participació social en la presa de decisions relacionades amb la salut. Així ho va expressar la ministra de Salut, Helena Mas, en el marc de l’11a reunió d’alt nivell de la iniciativa de petits estats, organitzada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) Europa aquesta setmana a Eslovènia, en la qual va participar telemàticament.
Un exemple de participació social en l’àmbit de la salut és, segons Mas, la signatura el mes de juliol del 2024 del pacte nacional per la qualitat, l’eficiència i la sostenibilitat del sistema sanitari, per part de 41 representants de partits polítics, grups parlamentaris, institucions públiques, col·legis professionals, associacions de pacients i altres actors rellevants.
Jesús Galindo va participar en un debat sobre la innovació
“Amb aquesta iniciativa, el Govern referma el seu compromís per integrar la participació social en l’elaboració de polítiques i lleis públiques, tot garantint un paper actiu i sostingut de la ciutadania en l’àmbit sanitari”, va assegurar Mas. Aquest compromís s’emmarca dins de la resolució de l’Assemblea Mundial de la Salut sobre la participació social.
En el marc de la trobada, el referent de l’OMS al ministeri de Salut, Jesús Galindo, va participar en un debat sobre la innovació, durant la qual va destacar les eines que s’han desenvolupat al Principat.