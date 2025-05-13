CONSELL GENERAL
Concòrdia demana reduir els requisits per fer el reagrupament
Els partits han debatut l'informe del Raonador del Ciutadà, centrat en la Comella, la situació dels menors al país i la immigració
L'informe del Raonador del Ciutadà ha provocat un debat al voltant de la immigració, la situació dels menors al país i el centre penitenciari. Un dels punts que Xavier Cañada destaca al seu informe és la situació dels menors que es troben al país en situació irregular perquè les seves famílies no han fet correctament el reagrupament.
Sobre aquest punt, el president de Concòrdia, Cerni Escalé, ha considerat oportú rebaixar les condicions per fer el reagrupament, ja que les considera actualment massa exigents. Paral·lelament, ha defensat que cal continuar reduint el creixement migratori.
Pel que fa al segon punt, el Govern s'ha mostrat d'acord amb el líder de l'oposició i ha recordat que l'arribada d'immigrants ha passat del 4,6 % a poc més del 2 % en dos anys. Tot i això, la ministra d’Interior i Justícia, Esther Molné, ha apuntat que l’executiu estaria disposat a retocar els requisits per al reagrupament si la situació migratòria del país ho permetés. Però ha remarcat que, actualment, no és així i que, per tant, no es plantegen canvis de moment.