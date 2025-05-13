Preguntes a Govern
Concòrdia demana per les mesures per protegir la identitat andorrana
El grup parlamentari es mostra preocupat per la baixa natalitat i "l'alta pressió immigratòria"
Concòrdia demana per les actuacions concretes que preveu dur a terme Govern en els propers dos anys a fi de protegir la identitat andorrana. El president del grup parlamentari, Cerni Escalé, es mostra preocupat per la baixa taxa de natalitat andorrana, la més baixa d'Europa, així com "l'alta pressió immigratòria". La pregunta es formularà en la sessió de control que se celebrarà el dia 22 de maig al Consell General, perquè Govern hi respongui oralment.