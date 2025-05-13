Cossos especials
Bartolomé pregunta per la situació de les negociacions amb els sindicats per l'augment salarial
El conseller general de Concòrdia vol conèixer l'opinió de Govern vers les demandes dels representants
El conseller general de Concòrdia, Pol Bartolomé, vol conèixer en quin punt es troben les negociacions amb els representants sindicals sobre l'adopció de nous increments salarials del personal adscrit a l'administració pública. La pregunta, que es formularà en la sessió del 22 de maig del Consell General, i que haurà de respondre Govern de manera oral, també ve acompanyada de la posició de l'executiu respecte a les demandes sindicals.