Partit Socialdemòcrata
Baró assenyala Espot, Marsol i Marín com a responsables de la "fractura social"
El conseller general es mostra preocupat per la situació actual de "gran part" de la ciutadania
El líder del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha assenyalat al cap de Govern, Xavier Espot com a màxim responsable de la "fractura social", i també culpa a la ministra d'Economia, Conxita Marsol i a la ministra d'Afers Socials, Trini Marín. "Hem de començar a posar noms als màxims responsables de la trencadissa social que estem rebent perquè estem cansats de dir-los que hi ha trencadissa social i no ens fan cas". El líder del partit adverteix que "si no se'ls fa cas, haurem de començar a mobilitzar-nos com a societat" i demana que facin un pas al costat si no són capaços de revertir la situació.
"Estem en un moment molt fràgil, on la ciutadania no pot viure i ha de marxar", ha declarat Baró, que ha afegit que "l'únic que els importa al partit Demòcrata és el poder adquisitiu de la gent que ve i deixa de costat a la classe mitjana i baixa". El líder del Partit Socialdemòcrata també ha remarcat que, "com diu bé diu l'informe del raonador del ciutadà, la classe mitjana està desapareixent i ens trobem en una societat on hi ha molts rics i molts pobres".
El conseller general demanarà, en la sessió de control a Govern prevista pel 22 de maig, sobre una "possible fractura social" i l'opinió de l'executiu en relació amb aquesta qüestió. Baró es mostra preocupat per la situació actual de "gran part" de la ciutadania, així com per les conclusions de l'informe del Raonador i del cost de vida.
Baró denuncia la falta de drets humans a la presó
Baró ha avisat que el raonador del ciutadà "va dir que estem al fil de no respectar els drets humans" i demana a Espot i a Marín que "comencin a fer coses per canviar la realitat i a escoltar a la ciutadania, o arribarem massa tard".