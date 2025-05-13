Consell d'Europa
Andorra signa el conveni per la protecció dels advocats
Es tracta del primer tractat internacional destinat a protegir la professió impulsat pel Consell d'Europa
Andorra ha signat, juntament amb 17 països més, el conveni del Consell d'Europa per la protecció dels advocats. La firma s'ha dut a terme avui, coincidint amb la reunió dels ministres d'Afers Exteriors organitzada a Luxemburg. Es tracta del primer tractat internacional destinat a protegir la professió d'advocat "en un context en què es constaten un augment d'atacs a la professió", exposa el Consell. Entre els països signants, també es troba França, Itàlia, Islàndia o el Regne Unit, que ho farà demà. Perquè entri en vigor, almenys vuit països, sis dels quals han de ser membres del Consell d'Europa, han de ratificar-lo.
El conveni té com a objectiu protegir als advocats i a les associacions professionals, tot abordant el dret a l'exercici, la llibertat d'expressió i les mesures de protecció específiques per protegir els professionals. El grup d'experts per la protecció dels advocats i el comitè de les parts supervisaran el compliment del conveni.