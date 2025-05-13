Europa
El Conveni de la Haia sobre l'execució de sentències estrangeres entrarà en vigor el juny del 2026
El text va ser aprovat pel Govern el 26 de juny del 2024 i, el 7 de novembre, pel Consell General.
Andorra s'ha adherit al Conveni de la Haia sobre el reconeixement i l'execució de sentències estrangeres en matèria civil o comercial que entrarà en vigor l'1 de juny del 2026. El Conveni ofereix seguretat jurídica i previsibilitat respecte a si, i en quina mesura, una sentència dictada per un tribunal d’un estat contractant serà reconeguda i executada en un altre estat contractant. Així, amb aquesta adhesió també es redueixen els riscos, les despeses judicials i els terminis que normalment s’associen al reconeixement i l’execució de les sentències a l’estranger, alhora que facilita la circulació de les sentències estrangeres entre els estats contractants.
L’ambaixador d’Andorra als Països Baixos, Vicenç Mateu, ha dipositat avui l’instrument d’adhesió en un acte al ministeri d’Afers Exteriors dels Països Baixos, el pas definitiu perquè Andorra esdevingui part al Conveni. L'adhesió suposa "un pas natural que reflecteix el compromís del nostre país amb la cooperació judicial internacional, la seguretat jurídica i la confiança mútua entre estats", ha destacat Mateu.
