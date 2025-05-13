Recerca
Andorra Recerca promourà la participació de l'ecosistema científic del país a la xarxa Cyted
El secretari general del programa iberoamericà visita Andorra per explorar línies de col·laboració conjuntes
Andorra Recerca i Innovació promourà la participació de l'ecosistema científic andorrà a la xarxa iberoamericana Cyted. El secretari general del programa iberoamericà de Ciència i Tecnologia per al Desenvolupament (Cyted) visita Andorra per explorar línies de col·laboració conjuntes i promoure el paper del Principat a la xarxa iberoamericana.
Un dels objectius del programa és promoure l'intercanvi de coneixement entre grups i crear estructures de treball per desenvolupar projectes en alguna de les vuit àrees en les quals s'organitza l'entitat, però que Andorra encara no té cap persona designada en cap àrea. Per aquest motiu, el Cyted ha animat a la delegació del Principat perquè busquin, a través d'AR+I, algun perfil que encaixi en alguna de les àrees. "Volem explorar la cerca entre tots els potencials actors andorrans, per trobar perfils que encaixin i que puguin començar a treballar en alguna de les àrees d'aquesta gran xarxa iberoamericana", ha explicat la gerenta d'AR+I, Marta Domènech.
"Hem vingut a promoure una major integració d’Andorra als grups Cyted i veure com podem facilitar l’intercanvi entre les nostres activitats i els temes que siguin d’interès per Andorra", ha valorat el secretari general del Programa, Luis Telo da Gama.