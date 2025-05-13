CONSELL GENERAL
Andorra Endavant carrega contra les indemnitzacions públiques a les dones maltractades
El grup ha votat a favor, però s'ha mostrat en desacord amb el model i presentarà esmenes
Les prestacions econòmiques públiques destinades a les víctimes de violència de gènere han estat preses en consideració per assentiment, després que Andorra Endavant hagi decidit donar suport a la mesura i aprofitar el període d'esmenes per proposar-hi canvis, tot i que han deixar clar que no comparteixen el sistema. Aquest sistema, de caràcter subsidiari, preveu que l’Estat pugui assumir el pagament de les indemnitzacions quan l’agressor no disposi de mitjans per fer-hi front.
Tot i compartir “l’objectiu d’erradicar la violència i protegir les víctimes”, el grup d’Andorra Endavant ha expressat reserves sobre el mecanisme de finançament. Noemí Amador ha defensat que no es pot “desresponsabilitzar els agressors”, seguint el discurs que el seu grup ha mantingut els últims dies.
En aquest sentit, AE ha proposat alternatives, com la creació d’un fons alimentat amb les multes dels agressors solvents, per finançar les indemnitzacions de les víctimes i evitar així carregar el cost sobre el pressupost públic. Tot i això, han anunciat el seu vot favorable a la proposició, ja que “malgrat les discrepàncies en el camí, volem arribar al mateix destí”, ha explicat.
En la rèplica, la resta del Consell ha volgut deixar clar que en cap cas s’està restant responsabilitat als agressors, sinó que l’objectiu és no deixar desemparada la víctima en aquelles situacions en què no sigui possible pagar una indemnització.