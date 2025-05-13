ECONOMIA
Andorra Business repartirà fins a 6.000 euros a les petites empreses
L’ens comptarà amb 180.000 euros, que aniran destinats a la internacionalització
Andorra Business tornarà a ajudar les empreses en la vuitena edició del programa de subvencions, en què el 85% de la partida pressupostària anirà destinada a corporacions que facturen menys de 350.000 euros. L’agència repartirà 180.000 euros, dels quals 40.000 aniran destinats a serveis d’internacionalització, i en què més del 50% del pressupost anirà dirigit a les empreses andorranes, que es podran beneficiar d’una subvenció que pot anar fins als 6.000 euros.
“Volem invertir en l’empresa andorrana per millorar-la i fer-la créixer perquè sigui competitiva i resilient”, va explicar la presidenta d’Andorra Business, Conxita Marsol, que va expressar el desig de dur a terme “una inversió especialitzada en àrees estratègiques com ara esport, salut i noves tecnologies”. En les vuit edicions del programa, s’ha arribat a prop de 300 empreses amb més de 370 serveis subvencionats i des del 2018 s’han destinat més d’1,3 milions d’euros en ajudes a les empreses del país que han participat en el programa.
“Volem invertir en l’empresa andorrana per millorar-la i fer-la créixer perquè sigui competitiva”
Els 180.000 euros de la dotació pressupostària d’enguany s’invertiran en subvencions de serveis d’innovació com, per exemple, estudis especialitzats sobre noves línies de negoci internacionals, recerca tecnològica o certificacions per a la comercialització exterior. També es destinaran a ajudes en matèria d’internacionalització, com ara la contractació d’espais en fires internacionals o plans de promoció internacional. Marsol també va defensar que l’acord d’associació facilitarà la internacionalització de les empreses. La ministra va explicar que l’acord permetrà una “agilitat” en els negocis del Principat, ja que moltes empreses han creat alguna subseu en territoris veïns per poder fer gestions més “directament i fer el servei en hores, ja que aquí els tràmits s’allarguen”, va precisar Marsol.
“Continuem treballant per aportar valor real a les empreses andorranes i acompanyar-les”
Una altra part de les subvencions es destinaran a optimització empresarial en programes d’assessorament per obtenir certificacions o educació i formació en internacionalització o innovació. Una altra àrea a la qual es destinaran esforços és en matèria de sostenibilitat en serveis com ara estudis de la petjada de carboni i educació i formació en sostenibilitat empresarial. L’ens també invertirà en igualtat empresarial en iniciatives com ara assessorament legal, formació i sensibilització, i en protocol d’assetjament laboral. “Continuem treballant per aportar valor real a les empreses andorranes i acompanyar-les en l’evolució cap a la innovació, la competitivitat i la sostenibilitat”, va explicar durant la presentació la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo. Les inscripcions s’obriran demà, finalitzaran el 12 de juny i comptaran amb una segona convocatòria, que s’obrirà l’1 d’octubre d’aquest any.
D’altra banda, es va presentar la cinquena edició del programa Growth, una iniciativa que comptarà amb més de 70 hores de coneixement per a les empreses amb alt potencial de creixement amb 40 hores de programació especialitzada en àrees com ara el màrqueting, la comercialització i les vendes internacionals, les finances i l’estratègia, organització i lideratge, i 30 hores de formació grupal per a experts més nou hores extres de sessions grupals. El cost serà de 800 euros + IGI per empresa i les inscripcions estan obertes fins al 30 de maig.