Societat
Un 80% de les discriminacions contra el col·lectiu LGTBI a Europa no es denuncien
L'associació Gaylespol ha dut a terme dues formacions destinades als cossos especials i a la ciutadania en general
Un 80% de les discriminacions contra el col·lectiu LGTBI no es denuncia a escala europea. Per aquest motiu, Gaylespol, una Associació Nacional de Policías LGTBI+ d'Espanya, ha ofert aquest dimecres dues formacions per sensibilitzar sobre el col·lectiu. La primera de les ponències s'ha realitzat aquest matí davant d'una vintena d'agents dels cossos especials i la segona ha tingut lloc aquesta tarda destinada als ciutadans perquè la població conegui tota la informació i les eines disponibles per poder denunciar els casos, ja que la "ciutadania ha de saber què pot denunciar i com ho pot denunciar", ha esmentat el president de Gaylespol, Manuel Peinado. La proposta ha estat organitzada pel departament de polítiques d'Igualtat del Govern i per l'associació Diversand per commemorar el Dia Internacional contra l'LGBTI-fòbia, que se celebra el 17 de maig.
"Dintre del col·lectiu encara evidentment existeixen discriminacions i violències", ha assegurat Peinado. Per aquesta raó, s'ha ofert una conferència destinada exclusivament a la població andorrana, ja que s'ha d'empoderar a la ciutadania i els vilatans han de saber que es poden denunciar els casos i quins són els procediments. "Els insults són agressions i això no ho podem deixar passar, tenim violències normalitzades i les hem de trencar. L'única manera de fer-ho són les denúncies", ha assegurat el màxim responsable de Gaylespol.
Per això també s'ha adreçat una formació exclusivament als cossos especials del país perquè si el o la denunciant es "troba una paret quan va a denunciar, no tornarà a denunciar", ha mencionat Peinado. En aquest sentit, l'objectiu de la formació pels agents era el de "formar per donar un millor servei", ha relatat la membra de Gaylespol, Isabel Tapia. Per tant, es busca que els agents tinguin una sensibilització amb les persones LGBTI, donar-los eines perquè "detectin quins són els delictes d'odi" i com tenir un "tracte correcte amb la víctima LGBTI", ha manifestat Peinado. "Depèn de com tracti un policia a la víctima li generarà més confiança o menys", ha articulat el representant de l'entitat.
Des de Gaylespol han comentat que qualsevol persona se l'ha de tractar amb "respecte", més enllà de la seva identitat de gènere o la seva orientació sexoafectiva. "Abans es parlava de tolerància cap aquest col·lectiu, però a les persones se les ha de respectar", ha deixat clar Tapia. Defensen que històricament la societat ha tingut unes construccions socials molt marcades, com per exemple que els homes havien d'anar amb corbata i les dones amb faldilla. Ara els rols de la societat han canviat i si un home li agrada anar amb faldilla i amb les ungles pintades "no passa res", ha asseverat el dirigent de l'associació de policies. "Que una persona tingui un sexe biològic, una orientació sexual o una identitat de gènere no t'ha d'importar, l'hem de respectar com vulgui ser", s'ha referit Peinado en com han de tractar els agents a qualsevol persona.
Aquesta entitat va néixer el 2006 perquè "vam detectar que hi havia una manca de coneixement i formació per part dels serveis policials", ha relatat Tapia, que ha afegit que per donar el millor servei policial cal conèixer el col·lectiu. "Si la societat és diversa, la nostra policia també ho ha de ser perquè si no, no serà un reflex de la població", ha emfatitzat Peinado. En aquesta línia, han volgut deixar clar que també cal evitar algunes bromes, comentaris o acudits que s'han anat interioritzant amb el pas dels anys. "El que fa uns anys era un comportament normalitzat, ara fa mal i ho diem a vegades sense voler", ha detallat Peinado.
Un cas de discriminació detectat pel Govern
La secretària d'Estat d'Igualtat i Participació ciutadana del Govern, Mariona Cadena, ha explicat que en aquests moments hi ha detectat un cas de discriminació envers el col·lectiu LGBTI. "La importància que donem a la prevenció i a la formació és perquè com més informem i prevenim, més es poden detectar casos de discriminació. Actualment tenim un cas que ens ve de l'any passat i està vinculat amb la discriminació", ha precisat Cadena.
La secretària d'Estat ha explicat que de moment no s'han plantejat crear una figura dintre dels cossos especials per evitar casos de discriminació en el col·lectiu, però no ha descartat que en un futur es pugui "crear un referent en cossos especials". Tot i això, Cadena ha deixat clar que en el servei d'igualtat tenen gent formada "que poden atendre i acompanyar a nivell social, jurídic i psicològic totes aquestes persones que poden partir discriminacions".
Cadena també ha explicat que la formació del matí ha agradat molt als agents que hi han participat. "Han sortit amb la sensació que han après moltes coses i amb això ens sentim més que satisfets perquè realment el que preteníem era facilitar aquestes eines i que poguessin detectar el màxim de situacions a la seva feina per un bé de la ciutadania i com a servei públic", ha esmentat Cadena.