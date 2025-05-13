Educació
300 alumnes de primer de batxillerat coneixen la Universitat d'Andorra
La jornada de portes obertes ha comptat amb diversos tallers per conèixer les formacions que s'hi poden cursar
Uns 300 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius han visitat el campus urbà de la Universitat d'Andorra. La jornada de portes obertes de la Universitat, celebrada avui, estava destinada a fer conèixer els joves preuniversitaris les instal·lacions de la UdA i la seva oferta formativa.
La jornada ha començat amb una presentació general i posteriorment els joves han gaudit d'un dinar al campus i han pogut participar en diversos tallers per conèixer amb més detall les formacions que s'hi poden cursar.