Treball
200 joves i 24 empreses participen en la jornada d'ofertes laborals d'estiu
La trobada millora la informació digital
La segona trobada laboral Job Meeting d'estiu ha reunit aquest dimarts prop de 200 joves en recerca de feina i 24 empreses participants, un 20% més que en l'edició de l'any passat. Així ho ha anunciat el secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, Jordi Puy, qui ha destacat que, enguany, l'esdeveniment ha posat l’accent en la millora digital amb la incorporació de codis QR per accedir a les ofertes i una nova pàgina web més interactiva. "En aquesta trobada d'estiu, el que pretenem és donar una mica de resposta i incentivar les persones joves d'aquest país perquè tinguin la seva primera experiència laboral o puguin signar un contracte durant la temporada d'estiu, fora del seu període lectiu", ha explicat Puy, tot remarcant que hi ha ofertes en diversos sectors, com el comerç, el turisme, l’hostaleria, la restauració i fins i tot la construcció. "Intentarem, a través d’aquesta jornada, afavorir al màxim el contacte entre joves i empreses perquè es generin el màxim de contractacions possibles", ha afegit.
Durant aquesta edició, que és la novena en total, ja que també se celebra a l'hivern, s'esperen al voltant de cinquanta contractacions, amb una taxa d'inserció laboral estimada entre el 15% i el 25%. "S’ha donat més rellevància a l’estand del Servei d’Ocupació, pensant especialment en els joves, per tal de resoldre els seus dubtes en matèria de formació. El Servei ofereix formacions molt interessants i gratuïtes, i també orientació sobre aspectes relacionats amb la normativa laboral", ha indicat el secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge, tot afegint que també s’ha previst una enquesta de satisfacció que permetrà conèixer millor les inquietuds dels participants, amb l’objectiu de dissenyar polítiques actives d’ocupació més adaptades a les necessitats dels joves.
En relació amb una pregunta de la premsa sobre l'escassetat de mà d'obra, especialment en hoteleria i restauració, Puy ha subratllat que actualment hi ha plena ocupació, amb les xifres d'atur més baixes dels últims deu anys. Pel que fa a aquesta qüestió, el secretari d'Estat d'Economia, Treball i Habitatge també ha indicat que, en aquests moments, hi ha més de 1.400 ofertes de feina actives i que el Servei d'Ocupació compta amb uns 250 inscrits. "L'economia andorrana funciona bé i les necessitats de contractació de les empreses són altes" ha apuntat, afegint que es treballarà la quota d'estiu al Consell Econòmic i Social que tindrà lloc d'aquí a dos dies. "Hi ha una quota prevista i, per tant, s'obrirà per tal que les empreses puguin cobrir aquestes necessitats de treball per la temporada d'estiu".
Finalment, davant d'un altre comentari de la premsa sobre el fet que l'accés a l'habitatge és un dels principals obstacles per a la contractació de personal, Puy ha recordat que amb mesures com les recollides a la Llei del creixement sostenible i del dret a l’habitatge "el Govern hi posa els mitjans perquè la tensió en matèria d'habitatge vagi cada vegada disminuint", ha assegurat.