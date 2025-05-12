Creand Fundació
Viure amb propòsit per afrontar l'última etapa de la vida
El doctor en Psicologia Biològica i de la Salut, Javier Yanguas, ha impartit una xerrada destinada a la gent gran aquesta tarda
Quins són els reptes als quals ens enfrontem en arribar a la vellesa? Quines són les principals recomanacions per afrontar amb optimisme la darrera etapa de la vida? Aquestes són algunes de les preguntes que aquest dilluns Javier Yanguas, doctor en Psicologia Biològica i de la Salut, expert en geriatria i director científic del Programa de Gent Gran de la Fundació 'la Caixa', ha respost en el marc de la conferència 'Els reptes de la longevitat', una xerrada organitzada per Creand Fundació on s'han posat en relleu els reptes que les persones han d'afrontar en arribar a la sisena dècada de la vida i les principals recomanacions per fer front a la vellesa.
Yanguas ha assegurat que actualment ens trobem en un moment complex de transició de les societats, ja que el fet de viure més també ha implicat una transformació del cercle vital de cada persona. Actualment, ha dit, "som nens durant més temps, l'adolescència gairebé és infinita i la vellesa també està canviant i cada vegada és més complexa, ja que té més etapes". Aquest fet comporta un desafiament important que es basa en "omplir de contingut i sentit una vida que ja no es basa en el treball" i que ara pot allargar-se fins a vint o trenta anys. En aquest punt, "cadascú ha de fer una versió 3.0 de la seva vida, i de vegades això no és senzill", especialment en funció de la situació econòmica i de salut de cadascú.
Precisament, Yanguas ha incidit en què "hi ha una qüestió que preocupa molt que és la salut, no només en termes d'estar malalt o no" sinó en la importància de l'absència de la malaltia. "Això és quelcom bàsic i cada vegada més important", ha afegit. Un altre dels reptes que s'afronten en arribar a la vellesa són les relacions, ja que "cada vegada anem cap a societats de persones més individualitzades i menys comunitàries", així com les relacions entre generacions, ja que "abans érem societats en què aquestes generacions estaven més barrejades i ara ens anem tancant cada vegada més en nosaltres mateixos".
Una vegada identificats els reptes, l'expert també ha posat l'accent en les principals recomanacions que s'han de tenir presents per afrontar aquesta etapa de la vida. A banda de cuidar-se la salut i fer exercici físic, Yanguas ha destacat la importància de "tenir una vida amb propòsit" o el fet de "posar direcció a la vida", un fet que, segons s'ha demostrat en diversos estudis de la Universitat de Harvard, està relacionat amb la prevenció de l'Alzheimer. "Les persones que més propòsits tenen menys malalties pateixen i també mostren més tard els símptomes", ha assegurat. Així doncs, "posar sentit a la vida, invertir en les relacions i tot allò que té a veure amb la part física són les claus" per afrontar la vellesa, ha conclòs.