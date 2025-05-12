Preguntes a Govern
Vela sol·licita la documentació sobre l'educació afectivosexual
La consellera general també vol saber les eines que les escoles donen a les famílies per saber quan i com parlar de sexe amb els fills
La presidenta suplent del grup parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha sol·licitat a Govern tota la documentació que inclogui temes que actualment s'imparteixen als diferents nivells educatius del sistema d'ensenyament andorrà, com el coneixement del cos, l'afectivitat i sexualitat, l'embaràs o les malalties de transmissió sexual. Vela també ha demanat els currículums educatius on s'inclou l'educació sexual als diferents nivells del sistema d'ensenyament andorrà, així com tota la documentació en relació amb les eines que des de l’escola es dona a les famílies per saber quan i com cal parlar de sexe amb les filles i els fills.