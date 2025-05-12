Educació

Tallers a estudiants i professionals per commemorar el dia internacional de la infermeria

Les jornades també han inclòs una dinàmica grupal sobre la investigació, el lideratge i l'empoderament

Presentació de les jornades per commemorar el dia de la infermeria.Universitat d'Andorra

Andorra la Vella

La Universitat d'Andorra i el Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers d'Andorra (COIA) han commemorat el dia internacional de la infermeria amb una jornada de tallers i activitats dirigida a estudiants i professionals de la salut. S'han celebrat diversos tallers sobre benestar, alimentació i gestió emocional de l'estrès, així com una dinàmica grupal sobre la investigació, el lideratge i l'empoderament. 

La inauguració ha comptat amb la presència de la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, la directora del Centre de Ciències de la Salut de l’UdA, Virginia Larraz, la vocal del Col·legi d’Infermeres i Infermers d’Andorra, Sílvia Bonet, i el rector de l’UdA, Juli Minoves. Bonet ha assegurat que la professió infermera "és el cor del sistema sanitari".

