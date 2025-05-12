Estadística
Superàvit de 55,44 milions en el sector públic el 2024
L'execució d'ingressos de les administracions va ser de 1.281,57 milions
El quart trimestre de l'any passat va finalitzar amb un superàvit de 55,44 milions d'euros per la diferència entre de tots els ingressos i despeses de les administracions, segons les dades que publica Estadística avui de l'execució trimestral del pressupost del sector públic. Aquest positiu representa un increment del 3,4% respecte al mateix període del 2023. L'informe especifica que el resultat de caixa d'ingressos i despeses sense tenir en compte els actius ni els passius financers va ser d'un superàvit de 128,46 milions, que suposen un 35,9% per sobre de la xifra del quart trimestre del 2023.
Estadística indica que l'execució conjunta del pressupost de despeses de l'administració central, els comuns i el fons de la seguretat pública va arribar a 1.281,57 milions en els últims tres mesos del 2024, un 8,9% de pujada en comparació al 2023. I l'execució d'ingressos va ser de 1.337,01 milions que representen un augment del 8,7% respecte a l'any anterior.
NACIONAL
Govern tanca amb un superàvit de 20 milions el 2024
Àlex Ripoll