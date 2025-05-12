SOCIETAT

La ruta de la tapa de Sant Julià de Lòria arriba a les 8.914 racions

La ruta de la tapa de Sant Julià de Lòria va encarar dissabte al vespre la recta final amb xifres molt properes al rècord de l’any passat. Segons el comú, fins a primera hora de la tarda ja s’havien venut 8.914 tapes, una xifra que deixa la setzena edició a menys de 300 racions de l’any anterior.

Aquest any, la iniciativa ha sumat quatre establiments més que l’edició anterior i ha consolidat les tapes dolces, presents en tres locals, com una aposta reeixida. “La rebuda ha sigut molt bona. Feia temps que volíem que funcionessin, i enguany s’han assentat”, va celebrar la consellera de Turisme, Judith López, que ja preveu ampliar la participació de cara a la pròxima edició.

