Estadística
El preu de la gasolina baixa un 2,4% a l'abril
La rebaixa en l'últim any supera és de dos cèntims
Els carburants es van abaratir el mes passat entre un 2,4% i un 4,2%. Els preus de la gasolina es van reduir en la franja més baixa en el cas de 98 octans i en un 2,6% la de 95 octans, segons informa Estadística. El descens de tarifes del gasoil va ser més elevat i va arribar al 4,4% en el tipus de locomoció i al 4,2% en el de locomoció millorat, amb 1,243 euros el litre, mentre que el de calefacció va costar un 3,6% menys que al març, 1,381 euros, segons l'informe.
La variació és molt més elevada si la comparativa es fa amb les tarifes de l'abril de l'any passat. El recull indica que la baixada de preus ha oscil·lat entre el 10,4% del gasoil de calefacció a domicili, que ha passat d'1,047 euros el litre a 0,938 euros, i el 13,5% del gasoil de locomoció, en passar d'1,397 euros a 1,208 euros el litre. La resta de carburants se situen entre aquests dos percentatges i frega els dos cèntims en el cas de les benzines.
Estadística informa també de l'evolució de les importacions de carburants a l'abril, que han estat de 13,14 milions de litres, un 12,8% menys que al març, que es va tancar amb 15 milions, i un 6% més que les registrades durant l'abril del 2024, que van ser 12,4 milions de litres. La baixada més important respecte al març ha estat en la importació de fuel domèstic, un 38% de caiguda, i ha pujat un 7,7% la de gasolina sense plom.
El recull de dades mostra que en els quatre primers mesos de l'any s'hn comprat a l'exterior 60,24 milions de litres de carburants, que representen un lleuger augment de l'1,7% en comparació amb els 59,21 del mateix període de l'any passat. L'informe indica que aquest any s'ha incrementat l'entrada de fuel domèstic un 7,2% i la de gasolina, un 4,6%, i ha baixat la compra de gasoil de locomoció un 3,5%.