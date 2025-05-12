Programa electoral
El Partit Socialdemòcrata defensarà la reducció de la jornada laboral a 37,5 hores
La mesura afectaria a l'administració i a les empreses de més de 30 treballadors
El Partit Socialdemòcrata ja està confeccionant el programa electoral que presentarà en les pròximes eleccions generals del 2027. Un dels punts d'aquest programa que s'ha presentat avui serà la reducció de la jornada laboral que passaria de 40 a 37,5 hores per l'administració i les empreses de més de 30 treballadors, tal com va aprovar el congrés del partit el dissabte. El partit també proposa altres mesures de millora de les condicions laborals i acció sindical com la legislació de la llei de relacions laborals.
"La proposta neix de veure l'entorn i la situació actual a Andorra on hi ha una dificultat per trobar treballadors perquè el país no és competitiu en l'àmbit europeu", ha explicat el membre de l'executiva, Joao de Melo, que assegura que "la falta de conciliació familiar amb les dades negatives de la taxa de naixement fa que sigui necessari aplicar la mesura". De Melo ha afegit que el desig del partit seria que la mesura anés acompanyada amb un augment de salaris, però la prioritat del partit és la reducció de la jornada mantenint els salaris i que el salari mínim sigui el 60% del salari mitjà.
Per les petites i mitjanes empreses, la mesura serà opcional amb programes i incentius públics per acompanyar a les PIMES que optin per la reducció i generar un diàleg en el si del Consell Econòmic i Social amb els representants sindicals, patronal i Govern, per treballar l'aplicació de la mesura en cada cas i sector en tres fases. "Hi ha sectors complicats d'aplicar la mesura com el sector del comerç i el turístic", ha confessat la primera secretària del partit, Marta Pujol, que ha afegit que "a mitjà termini, amb una bona gestió dels recursos humans i l'automatització de processos a través de la IA, l'aplicació no ha de comportar grans dificultats".
Els socialdemòcrates defensen que la mesura aportarà avantatges com la conciliació familiar, la salut del treballador i millorarà la productivitat de les empreses i dels treballadors. "Hi ha informes d'organismes internacionals que assenyalen que la reducció de la jornada laboral comporta una millora de la productivitat", ha explicat Pujol, que ha alertat de la falta de mètodes de control de les hores extres.
El partit encara no ha iniciat conversacions amb els altres grups parlamentaris i l'aplicació d'aquesta proposta electoral s'intentarà portar a terme en la pròxima legislatura.