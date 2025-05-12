REPORTATGE
Objectiu: reduir fulls grocs
Fa vint anys la CASS implantava la targeta sanitària i reduïa de manera dràstica els fulls grocs. Avui encara en tramita una mitjana de 7.000 al mes.
Una informació del Diari de l’any 2001 apuntava que la Seguretat Social tramitava uns 1.200 fulls grocs diaris. Llavors, la parapública començava a treballar en un model alternatiu al paper, aprofitant els avantatges que ja donaven les noves tecnologies. Quatre anys més tard començaria la distribució de la targeta sanitària, que va facilitar i agilitar notablement les tramitacions del reemborsament de les prestacions: ja no calia que l’assegurat diposités el paper que li havia facilitat el professional sanitari convencionat a les bústies de la CASS perquè la Seguretat Social li retornés el 75% de l’import (o el percentatge que pertoqués en funció de l’acte). La informació es traspassava en línia i els diners arribaven molt més ràpid al compte bancari.
La meitat dels que els tramiten corresponen a farmàcia i podologia
Però encara avui la parapública rep una mitjana de 7.172 fulls grocs al mes, segons la informació facilitada. La meitat se’ls reparteixen entre farmàcia (29%) i podologia (24%). Més lluny hi ha ortopèdia (9%), dermatologia (7%), fisioteràpia (6%), òptica (5%), anàlisis clíniques (5%), medicina general (4%), oftalmologia (2%) i el 9% restant se’l distribueixen clíniques i hospitals estrangers o les especialitats de traumatologia o endocrinologia, entre d’altres.
La CASS treballa en un horitzó de reducció del 40% del paper. Els avantatges de l’automatització són els relatius a la reducció de l’impacte mediambiental, l’eficiència en la gestió dels recursos humans i els beneficis per als usuaris. En aquest sentit, s’indica que si s’ha de tractar menys paper, es redueixen les tasques derivades i el temps que es dedica a “l’entrada manual de les prestacions en full groc” o a la necessitat d’emmagatzemar físicament documentació, i que s’agiliten els reemborsaments i s’eviten els retards en els pagaments a afiliats i prestadors.
Des de mitjans de l’any passat, es treballen accions amb aquest objectiu quantitatiu. Una de concreta va ser l’automatització de les prestacions de l’hormona del creixement que des de llavors es passen per full electrònic. La de més impacte és “una nova aplicació de prestadors amb la voluntat de reduir el nombre de fulls grocs i que arribin via online, especialment per a les especialitats de podologia i ortopedia”. Es va començar a treballar al mes de febrer i es faran proves amb els prestadors abans de formalitzar la posada en funcionament, per a la qual no es fixa data. Però a banda de la feina de substitució del format físic pel digital, a partir del mes de novembre també s’han reforçat els recursos humans “per disminuir el temps d’espera” de les tramitacions pel mètode analògic.