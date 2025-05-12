SAAS
La musicoteràpia continuarà present a la unitat de cures pal·liatives
La prova pilot, desenvolupada entre el setembre i el desembre del 2024, va comptar amb 46 sessions
La Fundació ONCA i el Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) han signat un conveni per donar continuïtat a la col·laboració per a la musicoteràpia en la unitat de cures pal·liatives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell. Durant la presentació d'aquest dilluns, s'ha confirmat que, gràcies als resultats de l'enquesta sobre la prova pilot que es va efectuar del setembre al desembre del 2024, s'ha pogut continuar treballant i impulsant la iniciativa. "Hem tingut resultats molt positius. Estem molt contents de poder ampliar el projecte durant tot el 2025" ha destacat el responsable del programa per a les persones de la Fundació ONCA, Joan Hernández. Així doncs, la iniciativa també preveu que es pugui realitzar un estudi científic per determinar amb més precisió quins són els efectes de la musicoteràpia en els pacients.
Les més de 62 enquestes de satisfacció després de la prova pilot, realitzades a familiars, pacients i personal sanitari després de les 46 sessions de prova pilot, van donar resultats molt satisfactoris i "amb aquests resultats positius és molt fàcil posar-nos d'acord" ha destacat el coordinador de la unitat de cures pal·liatives de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell, Marc Pascual. Per aquest motiu, el conveni signat recentment amb una durada d'un any prorrogable, no només preveu que el projecte s'ampliï durant un any, sinó també que es pugui passar d'una a dues sessions setmanals. "La condició que nosaltres posem és realitzar uns estudis científics sobre quina és la resposta pel que fa als símptomes físics i emocionals de la musicoteràpia" ha revelat Pascual, incidint que això permetrà poder quantificar els resultats obtinguts, sigui de forma positiva o negativa. Tot i que el coordinador ha revelat que no és fàcil que "segons quins projectes entrin", va ser molt senzill que el programa entres per la forma en què va estar presentat per Hernández i la musicoterapeuta Laia Font. "El programa de musicoteràpia, gràcies al finançament de la Fundació ONCA, ens permet oferir una eina terapèutica complementària que ajuda a millorar la qualitat de vida de les persones ateses a la unitat" ha assenyalat.
La música té molts beneficis i, segons ha recalcat Pascual, en alguns pacients "les seves vibracions ha fet d'eina per obrir canals que amb altres alternatives no podíem". De fet, Font ha explicat que cada sessió és "única i diferent". "Tot depèn de com està la persona en aquell moment o la realitat de la seva persona" ha concretat, esmentant que la música afecta i impacta de forma diferent i sol intentar conèixer les melodies més significatives per començar a treballar. Mitjançant cançons ja fetes, melodies sense lletra o la creació de certes cançons, tant pacients com familiars queden satisfets i "esperen la pròxima sessió amb la Laia (Font)" ha assegurat Pascual. Així doncs, han vist que tenir una sessió de musicoteràpia abans de la sessió amb la psicòloga "ajuda molt a algunes persones". Distribuïdes en dos dies (dilluns i dimecres), Font realitza quatre hores de musicoteràpia al dia als pacients de la unitat que estan hospitalitzats. "Actualment, tenim vuit dels dotze llits ocupats, però podem tenir des de quatre fins als dotze" ha explicat el coordinador de la unitat de cures pal·liatives, remarcant que en total tenen una quarantena de pacients, però que amb la majoria es fa un seguiment per atenció telefònica, des dels domicilis o en les consultes externes.
Amb motiu de la jornada de cures pal·liatives, que es realitzarà el pròxim divendres 16 a les 11.15 hores, al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, el projecte es presentarà en tres espais diferents. Primer, el dijous 15 en una sessió oberta al públic al Centre de Congressos de la capital (19 hores), seguidament a la jornada de cures de divendres i, finalment, el diumenge 18 a la Seu d'Urgell en una àgora de taules rodones de projectes al Pirineu.