Lorena Jordana pren possessió com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals

Es fixa com a objectiu reforçar la implicació activa d'Andorra amb els principals organismes exteriors

Presa de jurament de la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals, Lorena Jordana Carmona.SFGA

Andorra la Vella

Lorena Jordana Carmona ha pres possessió aquest dilluns com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, prenent el relleu de Noelia Souque. La secretària d’Estat, que formalment exerceix les seves funcions des de final de març, es fixa com a objectius reforçar la implicació activa d’Andorra amb els principals organismes internacionals, així com definir i coordinar el desenvolupament de la legislació financera del país, assegurant-ne l’alineació amb els estàndards internacionals. Alhora, pretén donar continuïtat a la tasca desenvolupada fins ara en la coordinació i impuls d’acords en matèria fiscal i monetària. El cap de Govern, Xavier Espot, ha desitjat "molts encerts" a Jordana en aquesta nova etapa. 

Jordana és doctora en economia per la Universitat d'Andorra, graduada en administració d'empreses i amb màster en Dret financer i tributari i en Economia europea. Ha treballat com a economista a la UIFAND i com a tècnica a la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals. Des del 2019, ha estat professora i coordinadora dels estudis d’empresa a la Universitat d’Andorra.

