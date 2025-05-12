Nomenament
Lorena Jordana pren possessió com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals
Es fixa com a objectiu reforçar la implicació activa d'Andorra amb els principals organismes exteriors
Lorena Jordana Carmona ha pres possessió aquest dilluns com a secretària d’Estat d’Afers Financers Internacionals, prenent el relleu de Noelia Souque. La secretària d’Estat, que formalment exerceix les seves funcions des de final de març, es fixa com a objectius reforçar la implicació activa d’Andorra amb els principals organismes internacionals, així com definir i coordinar el desenvolupament de la legislació financera del país, assegurant-ne l’alineació amb els estàndards internacionals. Alhora, pretén donar continuïtat a la tasca desenvolupada fins ara en la coordinació i impuls d’acords en matèria fiscal i monetària. El cap de Govern, Xavier Espot, ha desitjat "molts encerts" a Jordana en aquesta nova etapa.
Jordana és doctora en economia per la Universitat d'Andorra, graduada en administració d'empreses i amb màster en Dret financer i tributari i en Economia europea. Ha treballat com a economista a la UIFAND i com a tècnica a la secretaria d'Estat d'Afers Financers Internacionals. Des del 2019, ha estat professora i coordinadora dels estudis d’empresa a la Universitat d’Andorra.