SUCCESSOS
La menor segrestada a França hauria anat amb l'home per comprar droga
La jove de 16 anys va escapar d'un centre de menors i es troba a la Gavernera a l'espera de la decisió judicial
Un turista francès de 37 anys va ser detingut dissabte a la tarda per un segrest d’una menor de 16 anys a França. La noia va alertar dels fets a una treballadora d'una benzinera d'Aixovall i la policia va controlar l'home. El cos de seguretat informa aquest matí que la investigació inicial apunta que la jove "hauria fugit d'un centre de menors de França la matinada de dissabte i, posteriorment, hauria pujat al vehicle de l'home per anar a buscar drogues en una localitat propera". El cos de seguretat explica que l'home hauria decidit "agafar un altre camí" i la noia "d'amagat i a través de missatges de mòbil, hauria començat a alertar amics i familiars del comportament de l'home". La família de la jove va presentar una denúncia que es va notificar als cossos de seguretat francesos "per una desaparició inquietant amb possible segrest", recull el comunicat.
Tots dos van accedir al país en un vehicle amb matrícula francesa per la frontera del Pas de la Casa, i van parar en una benzinera d’Aixovall, suposadament a fer provisió de gasolina. Va ser llavors, a les sis de la tarda, quan la menor va baixar del vehicle i va demanar auxili als treballadors de l’estació de servei, assegurant que l’home amb el qual viatjava se l’havia endut de casa contra la seva voluntat.
En aquell moment els treballadors van alertar a la policia, que immediatament es va mobilitzar al lloc dels fets. Després d’identificar i parlar amb la menor i amb l’home, que negava els fets, van decidir detenir-lo per un delicte contra la llibertat després de fer les primeres verificacions amb França. L'arrestat ha passat a disposició judicial aquest matí. La jove es troba internada al centre d'acollida de la Gavernera a l'espera de declarar davant el batlle, que serà qui decideixi sobre la situació de la menor i el retorn a França, segons han manifestat des de la policia.
Portaven tabac de contraban
El cos de seguretat explica que la menor i el detingut van accedir al Principat per la frontera del Pas de la Casa i quan van voler sortir per la frontera del riu Runer "la policia nacional espanyola els va denegar l'accés perquè la jove anava indocumentada". En tornar cap a Andorra van ser controlats "perquè portaven tabac de contraban valorat en 5.000 euros aproximadament", indica el servei d'ordre, recalcant que en cap dels controls la menor "va fer cap senyal als agents fins que, quan va arribar a la benzinera, va baixar del cotxe aprofitant una distracció del conductor" i va demanar ajuda.
El cos de seguretat ha assenyalat que els agents van obrir a l'home un expedient administratiu per una infracció per portar mercaderia de contraban però no se'l va detenir perquè el valor del tabac que portava il·legalment era inferior a 6.000 euros. El servei d'ordre va decomissar la mercaderia i el turista francès i la jove van continuar el viatge que va acabar a la benzinera d'Aixovall quan la noia va alertar del segrest.
La policia assenyalava ahir que mantenia contactes amb la gendarmeria francesa per obtenir més informació de l’home i de la menor, entre els quals no consta cap relació de parentesc. Els agents investigaven en un primer moment si podia existir una possible relació sentimental entre ells, que ha quedat descartada.