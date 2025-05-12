Sensibilitazació
Formació en la lluita contra la LGTBIfòbia pels cossos especials i el personal dels centres de salut
Els panells lluminosos de circulació mostraran el missatge "17-M: Estimant la diversitat LGBTIQ+"
El Govern organitza una formació de sensibilització i contra la LGTBIfòbia destinada als cossos especials. La formació es durà a terme demà i està impartida per l'associació Gaylespol, entitat referent en la visibilització de la diversitat dins dels cossos uniformats. La iniciativa, que entre dintre les accions per commemorar el dia internacional contra la LGTBIfòbia, que se celebra el 17 de maig, es complementa amb una xerrada oberta al públic que es realitzarà el mateix dia a les 18.30 hores a l'Acta Arthotel.
El personal dels centres de salut, així com del ministeri d'Afers Socials i dels punts joves d'informació, també rebran una formació específica a càrrec de l'associació Horitzons, que tindrà lloc el 23 de maig i el 29 d'octubre, amb l'objectiu d'oferir coneixements pràctics per acompanyar i atendre amb perspectiva inclusiva a les persones LGBTI en l'àmbit social i sanitari.
Panells lluminosos per commemorar el 17-M
Els dies previs al 17 de maig, així com el mateix dia, els panells lluminosos de circulació del país mostraran el missatge "17-M: Estimant la diversitat LGBTIQ+".