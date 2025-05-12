Afers Socials
Els casos d'abusos sexuals a infants passen de vuit a dinou el 2024
En total es va atendre 246 famílies i 342 menors a través del servei especialitzat d'atenció a la infància i l'adolescència
El Govern ha confirmat l’obertura de 19 expedients per presumptes abusos sexuals a menors durant el 2024, una xifra que duplica la registrada l’any anterior, que en van ser vuit. i que evidencia, segons les autoritats, una millora en la detecció i la disposició a denunciar aquestes situacions.
Aquesta dada s’ha donat a conèixer aquest dilluns en el marc de la roda de premsa de balanç del departament d’Infància i Adolescència, on també s’ha informat que el Protocol d’Actuació Immediata (PAI) s’ha activat en 24 ocasions aquest any, 19 de les quals per abusos sexuals i 5 per presumptes maltractaments físics. “Encara que sembli contradictori, que hi hagi més casos no és necessàriament dolent. Vol dir que la societat és més conscient i denuncia més”, ha remarcat la directora del departament, Laura Mas, durant la presentació.
L’any passat es van obrir 14 expedients sota el protocol PAI, i només 8 d’aquests van ser per sospites d’abús sexual. L’increment d’aquest any suposa un augment del 137% en aquest tipus de casos. Segons les autoritats, aquest creixement no s’atribueix a un augment real dels abusos, sinó a una millora en la detecció precoç i una major cultura de la denúncia, tant per part de professionals com de la ciutadania.
Augment del 0,88% en l'atenció d'infants
El Servei Especialitzat d'Atenció a la Infància i Adolescència (SEAIA), equipament d’Afers Socials, va atendre l'any 2024 un total de 342 infants i adolescents, el que representa un augment del 0,88% respecte a l’any anterior, quan se’n van atendre 339. L'any 2023, el SEAIA ja havia experimentat un lleuger increment respecte al 2022. El ministeri d'Afers Socials atribueix aquesta pujada a la detecció precoç dels casos de risc, gràcies a la millora dels protocols de notificació i la implicació més gran tant dels professionals com de la ciutadania, tal com ha explicat aquest matí la ministra Trini Marín en roda de premsa.
Durant el 2024, el SEAIA va obrir 85 expedients nous i va intervenir prop de 246 nuclis familiars. Segons ha detallat la directora del departament d’Infància i Adolescència, Laura Mas, un 33% dels casos notificats provenen del Protocol d’Actuació Social (PAS), que permet la denúncia per part de professionals i ciutadans a través de la web o el telèfon 175. A més, un 39% dels casos procedien d’altres àrees del ministeri d’Afers Socials, un 15% de la policia, un 10% de la Batllia i un 3% d’altres fonts.
La franja d’edat amb més atencions va ser la de menors entre 11 i 15 anys, tot i que en global els menors de 0 a 10 anys van ser 135, superant els adolescents. Això, segons Mas, demostra que les deteccions es fan a edats més primerenques, fet que permet una millor reconducció de les situacions de risc.
El 2024 es van tancar 63 expedients, dels quals un 33% van acabar amb reconducció del risc, i un 18% amb una valoració inicial negativa (és a dir, sense risc greu). Aquesta evolució reforça la importància de la detecció anticipada per actuar de manera eficaç en la protecció dels menors.