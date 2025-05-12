POLICIA
Detingut per agredir amb una ampolla de vidre un home en un local de la capital
La policia va detenir un home resident de 34 anys per haver agredit un altre noi en un local d’oci nocturn a Andorra la Vella. Els fets van passar diumenge a la matinada, quan, enmig d’una baralla, l’agressor va agafar una ampolla de vidre, va colpejar la víctima i li va provocar una ferida sagnant al cap. La policia es va mobilitzar ràpidament al lloc dels fets per arrestar l’autor i atendre la víctima, que va haver de ser traslladada a l’hospital, on el van curar de les ferides provocades pel cop de l’ampolla. Es desconeixen els motius pels quals es va iniciar la baralla i el perquè de l’agressió.
Arrestat amb 0,6 grams de cocaïna
Un home de 37 anys va ser arrestat, la matinada del dissabte, en possessió de 0',6 grams de cocaïna. La detenció es va produir en un altre local d'oci nocturn de la capital.
La policia també va controlar un conductor de 51 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,16, que circulava dissabte al vespre per Sant Julià.