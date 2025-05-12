Salut
Mas destaca el caràcter participatiu del Pacte sanitari a Eslovènia
La ministra ho ha explicat durant la intervenció en l'onzena reunió de petits països europeus que formen part de l'OMS
La ministra de Salut, Helena Mas, ha destacat el caràcter participatiu del Pacte sanitari a l'onzena reunió de petits estats europeus que formen part de l'OMS que se celebra a Eslovènia. Mas, que ha participat telemàticament a la reunió, ha assegurat que "amb aquesta iniciativa, el Govern reafirma el seu compromís per integrar la participació social en l’elaboració de polítiques i lleis públiques, tot garantint un paper actiu i sostingut de la ciutadania en l’àmbit sanitari". La ministra de Salut ha defensat que el Pacte "és una aposta per la transparència, la representació inclusiva i la construcció col·lectiva d’un sistema sanitari resilient, equitatiu i sostenible, preparat per afrontar els reptes presents i futurs, amb solidaritat, innovació i responsabilitat compartida".