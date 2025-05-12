DIVERSIFICACIÓ
El cultiu de cànnabis serà només en espais interiors
El cultiu de cànnabis per a ús medicinal en cap cas acabarà suplantant els camps de tabac. Guillem Casal, ministre d’Agricultura, va destacar ahir que s’està treballant en el que s’anomena cànnabis indoor, és a dir, cultivat en interior i no a l’aire lliure i a la vista de tothom. El ministre va recordar que es tracta d’un punt que està recollit al programa electoral i que s’està treballant per presentar un projecte de llei, que implica una feina conjunta amb altres ministeris: Salut, Interior i Economia.
El Govern i pagesos col·laboren per definir el marc legal del Conreu
El primer pas que cal dissenyar és el marc jurídic. En comprovar que l’associació de pagesos i ramaders (APRA) té contractada una empresa especialitzada per configurar el marc jurídic, el ministeri va proposar cooperar –pagant a mitges l’estudi– i, posteriorment, quan estigui acabat, incorporar-lo al projecte de llei. Casal va detallar que aquest tipus de cànnabis té un valor farmacèutic molt valorat, i que el seu cultiu serà molt controlat, tant a nivell de seguretat com de controls. La planta necessita una temperatura adequada per créixer. “No substituirà el tabac”, va insistir. I va afegir: “No tindrem tetrahidrocannabinol (THC) a ulls de tothom”. Es tracta del principal component addictiu. Els elements habituals en les regulacions són la traçabilitat des de la llavor fins a la dispensació, la prohibició de l’autocultiu sense autorització expressa, la supervisió sanitària i controls de qualitat estrictes, i la participació del ministeri de Salut.