La Coordinadora per l’Habitatge denuncia l’immobilisme polític
El col·lectiu assenyala la pressió de la patronal com a principal obstacle
La Coordinadora per l’Habitatge Digne ha fet públiques les respostes –i els silencis– rebuts per part dels partits polítics i institucions després de fer arribar un conjunt de demandes urgents per afrontar la crisi de l’habitatge que viu el país. Les peticions inclouen la regulació dels preus del lloguer d’acord amb el poder adquisitiu de les classes populars, la prohibició dels desnonaments sense alternativa residencial, la creació d’un registre de la propietat i la fi de la coneguda trampa del fill.
Segons el col·lectiu, mentre PS i Concòrdia han mostrat un cert grau de receptivitat, el Govern i els partits de la majoria (DA i CC) i AE han optat pel silenci o per declaracions als mitjans, sense establir un canal de diàleg directe. Citen, com a exemple, la convocatòria a la comissió d’habitatge amb només dos dies d’antelació. En aquest context, denuncien que la patronal immobiliària –especialment, l’APBI i l’AGIA– actua com un obstacle actiu contra qualsevol regulació “defensant els interessos dels especuladors”.
Crida a la mobilització
Davant la manca de respostes clares i compromisos ferms, la Coordinadora conclou que no es pot confiar únicament en la voluntat política dels partits. Reclamen augmentar la pressió social i millorar l’organització popular per fer front a una crisi de l’habitatge que consideren estructural i cronificada.
“Sols amb pressió i organització popular podrem assolir les nostres demandes”, afirmen, tot insistint que no n’hi ha prou amb bones paraules ni promeses vagues. En aquest sentit, fan una crida a mantenir la mobilització per exigir canvis legislatius reals i immediats que garanteixin l’habitatge com un dret i no com un privilegi.