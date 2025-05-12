Història
El Consell General publica els documents transcrits fins al 1682
El llibre acull els acords, així com documentació de caràcter econòmic
El Consell General ha finalitzat la transcripció del Llibre II de les Actes del Consell General de les Valls d'Andorra i el document es pot consultar al web del Consell. El segon volum, que se suma al primer, s'estén entre el 1637 i el 1682 i presenta una projecció cronològica correcta, tot i que amb un salt entre els anys 1662 i 1677, que es recupera més endavant. Aquestes alteracions es poden deure al fet que alguns acords no es copiaven al moment en el llibre, sinó alguns anys més tard.
El llibre acull altra documentació de caràcter econòmic, així com diverses relacions de cònsols i consellers i de les sessions en què van participar. Els treballs de transcripció continuen amb el Llibre III, que s’espera que es pugui publicar al llarg d’aquest any 2025.
NACIONAL
Redacció