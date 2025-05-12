SUCCESSOS
Un conductor ferit per un sinistre entre dos vehicles a la Massana
Un conductor va resultar ferit ahir per una col·lisió entre dos vehicles al carrer Major de la Massana. El sinistre va tenir lloc cap a les sis de la tarda, i fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels bombers. Van actuar per netejar la calçada i revisar l’estat dels vehicles implicats. Segons fonts properes, d’un dels motors n’hauria sortit una petita columna de fum, fet que va generar l’alerta inicial. Almenys un dels turismes implicats portava matrícula espanyola. L’accident va obligar a tallar temporalment el trànsit, cosa que va provocar retencions i desviaments a la zona mentre duraven les tasques.