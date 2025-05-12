Obres
Caldea reforma la llacuna exterior per transformar-la en un llac de muntanya
La segona fase de revitalització de l'edifici s'allargarà fins a mitjan juliol
Caldea està reformant la llacuna exterior per transformar-la en un llac de muntanya. Els treballs es faran durant la primavera i la llacuna exterior es reobrirà a finals del mes de juny i el projecte de transformació de l'edifici acabarà amb l'obertura de l'hotel a la torre del centre termal prevista pel 2026, segons ha anunciat el termolúdic.
L'objectiu de la reforma és crear una llacuna amb un espai de bany més ampli i confortable i introduir uns jardins d'espècies autòctones al voltant de l'aigua. L'interior de la llacuna també acollirà un bar aquàtic, apunta el centre. L'estudi de paisatgisme Simbiosi Landscape serà l'encarregat de transformar l'espai en un llac d'alta muntanya.
El centre també treballarà, durant la primavera, per construir un nou pediluvi d'accés a l'spa i uns banys i dutxes pels vestuaris més minimalistes. A més, pretén incorporar nous jocs a les tasses d'hidromassatge. En paral·lel, s'instal·larà una gran grua per dur a terme els treballs de substitució de la coberta de vidre de la torre on s'ubicarà l'hotel, un Adults Only que tindrà 39 habitacions dobles i que s'inaugurarà cap a mitjans d'estiu del 2026.