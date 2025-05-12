Economia
Andorra Business destinarà 180.000 euros en potenciar les petites empreses
La ministra Marsol ha defensat que l'acord d'associació facilitarà la internacionalització de les companyies
La vuitena edició de les subvencions d'Andorra Business comptarà amb una dotació pressupostària de 180.000 euros dels quals 40.000 aniran destinats a serveis d'internacionalització. L'agència destinarà el 85% de la partida (180.000 euros) a empreses que facturen menys de 350.000 euros. D'aquests, cada beneficiari del programa podrà obtenir fins a 6.000 euros, que els podrà destinar en serveis d'innovació, internacionalització, optimització empresarial, sostenibilitat i igualtat empresarial. La ministra d'Economia i Treball i presidenta d'Andorra Business, Conxita Marsol, ha explicat que la finalitat de les ajudes és "invertir amb l'empresa andorrana per millorar-la i fer-la créixer perquè sigui competitiva i resilient". Marsol també ha defensat que l'acord d'associació facilitarà la internacionalització de les empreses. La ministra ha explicat que l'acord permetrà una "agilitat" en els negocis del Principat, ja que moltes empreses han creat alguna subseu en territoris veïns per poder fer gestions més "directament i fer el servei en hores, ja que aquí els tràmits s'allarguen", ha precisat Marsol.
Obert el programa 'Growth'
Ja es troba obert la cinquena edició del programa de suport que va destinat a les empreses consolidades amb alt potencial de creixement. El programa comptarà amb 40 hores de mentoria personalitzada per les corporacions interessades en àrees com el màrqueting digital i tradicional, la comercialització i vendes internacionals, les finances i l'estratègia, organització i lideratge i comptarà enguany amb una sessió especial sobre intel·ligencia artificial. El preu per inscriure's és de 800 euros + IGI i la matrícula està obert fins al 30 de maig.
Satisfacció pels 13 anys de treball
Andorra Business també ha dut a terme un balanç de les accions que ha impulsat en els seus 13 anys de vida. L'ens va ajudar el 2024 fins a 270 empreses del país i ha contribuït a donar un cop de mà a més de 900 empreses des del 2021 amb un 99,5% de satisfacció entre els establiments participants. "Estem en un moment d'èxit i volem que Andorra Business contribueixi a l'èxit de les empreses" ha declarat Marsol, que s'ha mostrat més que satisfeta pel treball d'Andorra Business en la captació d'inversió estrangera i del país.