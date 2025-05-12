FAMÍLIA
Afers Socials vol impulsar les adopcions de menors tutelats
S’està revisant el reglament per fomentar l’augment de les famílies d’acollida
El ministeri d’Afers Socials treballa en la modificació del reglament d’adopció de l’àrea d’acolliment i adopció per millorar l’accés i facilitar els tràmits a les famílies del país que vulguin adoptar per entrar en la llista d’espera. La reforma vol animar la ciutadania a l’adopció i motivar-la a participar en la realització de formacions, impartides pels professionals, per part de les persones interessades a adoptar per ajudar a gestionar el dia a dia dels menors tutelats amb les seves noves famílies. En declaracions al programa Parlem-ne de Diari TV, la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, va explicar que l’objectiu de les reformes és “fomentar l’adopció de les famílies d’acollida perquè els infants puguin estar en un nucli i un entorn estable”.
En l’actualitat, hi ha 67 menors tutoritzats per l’administració. Una part (menors de 13 anys) viuen al Centre de Menors Tutelats de la Gavernera i els que tenen més de 14 anys es troben en pisos tutelats. Tots ells estan supervisats i se’ls fa un seguiment de les activitats del dia a dia com la supervisió acadèmica, activitats culturals, repàs de suport en assignatures escolars com matemàtiques, adaptat a les necessitats de cadascun, i activitats esportives i de lleure per contribuir en la seva progressió com a persones. Els majors de 14 també reben formació culinària per prendre consciència de tenir uns bons hàbits alimentaris des de ben joves. Marín va assegurar que “el centre no està saturat” i que “es pot donar resposta a totes les peticions”.
Està previst que avui en roda de premsa es donin més detalls sobre la modificació d’un reglament d’adopció que ha de servir d’impuls per augmentar el nombre de famílies d’acollida i les adopcions al país i reduir el nombre de menors que viuen a la Gavernera o en pisos tutelats.