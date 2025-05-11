Successos

Ferit un conductor en una topada entre dos vehicles a la Massana

Els bombers treballen per netejar la calçada i retirar els cotxes implicats en l'accident

Redacció
Andorra la Vella

Un conductor ha resultat ferit en una topada entre dos vehicles al carrer Major de la Massana. El sinistre ha tingut lloc al voltant de les sis de la tarda i fins allà s'hi ha traslladat una unitat de bombers, que es troben netejant la calçada i revisant ambdós cotxes, ja que en un hauria sortit una petita columna de fum del motor. L'accident, amb almenys un dels vehicles amb matrícula espanyola, obliga a tallar el trànsit en aquella via.

