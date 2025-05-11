SENSE CAP VARIACIÓ
Estancament al mercat immobiliari
L’abril va tancar amb variacions mínimes en pisos nous, habitatges prefabricats i lloguers en un context de consolidació
Els preus dels habitatges a Andorra van mostrar senyals de contenció durant el mes d’abril. Les xifres facilitades per RID Analytics confirmen una estabilització general en els tres segments clau del mercat: obra nova, pisos de segona mà o prefabricats i habitatge de lloguer. Amb lleugeres oscil·lacions, el mercat ha quedat pràcticament estancat, i les diferències entre parròquies marquen una bretxa significativa entre zones d’alta demanda i altres amb comportament més pla.
Pel que fa als pisos de nova construcció, el preu mitjà per metre quadrat es va situar en 6.150 euros, amb una mínima variació mensual de +0,2%, xifra que indica un creixement molt moderat respecte a mesos anteriors. Escaldes-Engordany continua sent la parròquia amb el preu més elevat, ja que supera els 6.500 euros el metre quadrat de mitjana, amb projectes com la Torre Zenith, que assoleixen fins als 12.000 euros. En canvi, Encamp i Sant Julià de Lòria presenten els preus més continguts, amb mitjanes de 4.753 i 4.960 euros, respectivament.
Els pisos prefabricats de tres habitacions són els que més pugen
Canillo
En el cas dels pisos ja construïts o prefabricats, el mercat també va patir un lleuger retrocés del -0,4%, que va situar el preu mitjà en 5.424 euros el metre quadrat. Dins d’aquest segment, destaca Canillo com a zona amb més oferta (309 immobles), però amb un preu per sota de la mitjana (4.494 euros). Per contra, Escaldes-Engordany i Andorra la Vella lideren en preu, amb valors mitjans de 6.566 i 6.489 euros, respectivament.
Pel que fa al lloguer residencial, també es va mantenir pràcticament inalterat, amb una taxa mitjana de 24,7 euros el metre quadrat al mes, i una variació mensual del -0,5%. L’oferta total al país es va ampliar lleugerament fins als 228 habitatges, i va destacar l’augment notable a parròquies com la Massana, que va oferir 50 unitats. En canvi, Escaldes-Engordany encapçala el rànquing de preus, amb una mitjana de 28,3 euros, mentre que Encamp i Sant Julià de Lòria es troben entre les més assequibles, amb 21,3 i 22,9 euros/m².
El nombre de projectes actius d’obra nova suma 2.000 habitatges
Aquest comportament desigual evidencia com la pressió de demanda es concentra en zones urbanes amb projectes de luxe, mentre que altres parròquies es mantenen en valors més estables. El cas de Sant Julià, que presenta el preu més baix tant en venda (3.962 euros per a habitatges prefabricats) com en lloguer, il·lustra aquest contrast.
Tot i la congelació dels preus registrada durant l’abril, el mercat immobiliari segueix mostrant un nivell alt d’oferta i diversificació. Les dades indiquen que els habitatges oferts per a la compra han augmentat en superfície, amb una mitjana de 100 metres quadrats, tot i que la mitjana de preu per metre quadrat no ha experimentat variacions significatives. La sensació general és de pausa després de mesos de creixement sostingut.
Pisos grans
En els pisos prefabricats, la comparativa per nombre d’habitacions revela una pujada del valor en habitatges de tres habitacions (5.872 euros, amb un augment del +1,4%) i en estudis (4.727 euros/m², amb un increment notable). En canvi, els pisos grans de quatre habitacions han retrocedit lleugerament fins als 5.635 euros el metre quadrat.
8.200 euros és la mitjana del metre quadrat a Escaldes
En paral·lel, el lloguer manté una estructura semblant: els pisos de tres habitacions continuen sent els més sol·licitats, amb 111 unitats disponibles i un preu mitjà de 25 euros el metre quadrat, per sobre dels pisos més grans (22,6 euros). Les diferències per parròquia mantenen el mateix patró: Escaldes-Engordany lidera el mercat, mentre que Encamp i Canillo es posicionen com les opcions més assequibles.
L’anàlisi dels projectes d’obra nova mostra una oferta vibrant: durant l’abril es van comptabilitzar 69 projectes actius, amb un total de 1.608 apartaments i 410 cases en construcció. Les promocions a Escaldes-Engordany i la Massana són les que acumulen més volum. En termes de preus, la mitjana nacional per habitatges nous se situa en 6.150 euros, però amb variacions extremes: des de 4.753 euros a Encamp fins als 8.259 euros el metre quadrat a Escaldes.
La complexitat del mercat es veu també en les diferències entre tipologies. Per exemple, una casa en projecte a Ordino pot arribar a superar els 3,5 milions d’euros, mentre que un apartament bàsic a Encamp pot costar menys de 400.000 euros