TRANSPORT
Els busos llançadora a l’aeroport mouen més d’un miler de viatgers el 2024
Els trajectes associats als vols de Madrid concentren la major part de l’ocupació
El servei subvencionat de llançadora entre Andorra i l’aeroport d’Andorra-la Seu va transportar més de mil viatgers durant el 2024, segons les dades d’explotació incloses en el plec de condicions per a l’adjudicació del servei del 2025. El servei, vinculat directament als vols regulars amb Madrid i Palma de Mallorca operats per Air Nostrum, mostra una clara diferència entre les dues rutes tant en volum com en continuïtat.
Els autobusos que connecten amb els vols de Madrid han estat els més utilitzats, amb ocupacions mitjanes que oscil·len entre els 8 i els 20 passatgers per trajecte, amb pics puntuals que han superat els 30 viatgers. En total, el servei va operar 208 trajectes relacionats amb aquesta destinació. Aquesta regularitat ha permès ajustar la capacitat dels vehicles –entre 20 i 50 places– segons la demanda, tal com exigeix el contracte.
El comportament de la línia vinculada a Palma de Mallorca ha estat molt més erràtic. De les 108 operacions previstes, diversos mesos (entre l’abril i l’agost, i també a l’octubre) no van tenir cap vol programat. Tot i això, en períodes actius, les ocupacions han oscil·lat entre els 2 i els 25 passatgers per servei. Aquesta inestabilitat fa que el dimensionament dels vehicles sigui encara més crític per evitar despeses innecessàries.
Les incidències registrades no han estat especialment elevades: un 2,9% dels vols de Madrid van ser cancel·lats per motius tècnics (AOG) i un 3,9% es van desviar per raons meteorològiques. Pel que fa a Palma, el percentatge de desviaments per meteorologia va ser superior (7,4%), malgrat que només es van registrar dues cancel·lacions. El contracte estableix que, en cas de desviaments, el servei de bus ha de continuar actiu per recollir els passatgers que arribin per carretera, mentre que les anul·lacions impliquen automàticament la suspensió del servei.
El plec per al nou concurs exigeix a l’operador una capacitat flexible, un sistema de reserves previ (amb penalització de fins a 5 euros per als que no ho facin) i vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. També estableix una fase d’adaptació de sis mesos, ampliable si s’introdueixen vehicles elèctrics o híbrids. La selecció de l’empresa adjudicatària valorarà especialment les millores en la gestió del servei, l’atenció als usuaris i la integració del sistema de reserves en plataformes digitals. L’objectiu és oferir un servei eficient i dimensionat a la realitat d’un aeroport que, tot i el creixement progressiu, encara mostra una forta estacionalitat.