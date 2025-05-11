Successos
Detingut un turista de 37 anys per un suposat segrest d'una menor a França
La noia, de 16 anys, va demanar auxili als treballadors d'una gasolinera d'Aixovall ahir a la tarda
Un home francès de 37 anys va ser detingut ahir, a les sis de la tarda, per un cas d'un suposat segrest d'una menor de 16 anys a França. La noia viatjava amb l'home en un vehicle amb matrícula francesa, quan aquest es van aturar en una benzinera d'Aixovall. En aquell moment, la menor va baixar a demanar auxili als treballadors de l'estació de servei, assegurant que se l'havien endut de casa contra la seva voluntat. En aquell moment, els treballadors van trucar a la policia, que va identificar l'home, que ho nega tot, segons apunten fonts policials, i el va detenir per un delicte contra la llibertat. El cotxe va accedir al Principat per la frontera del Pas de la Casa, i els agents a la frontera no haurien observat cap moviment estrany.
La policia informa que manté contactes amb la gendarmeria francesa per obtenir més informació sobre el suposat cas de segrest. L'home i la noia no tenen cap relació de parentesc. Sembla que la noia s'hauria escapat d'un centre de menors de França i hauria demanat a l'home que la portés a Andorra a comprar tabac.