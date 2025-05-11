PARTIT SOCIALDEMÒCRATA
Un congrés sense sorpresa renova Baró com a líder
Marta Pujol i Maria Nazzaro seguiran al capdavant del partit
El XXI congrés del Partit Socialdemòcrata ha renovat la candidatura actual, amb Pere Baró com a líder, acompanyat de Marta Pujol i Maria Nazzaro, fins, almenys, al 2027. La militància del partit va votar a favor de la candidatura gairebé per unanimitat en el congrés celebrat ahir a Andorra la Vella, on també es va celebrar una taula rodona sobre l’impacte social de l’acord d’associació amb la Unió Europea, amb motiu dels 25 anys del partit.
La voluntat de la nova executiva és “continuar desenvolupant la tasca que hem estat duent a terme durant aquests dos anys, perquè veiem que funciona i amb les persones situades en el centre de les nostres polítiques i actuacions”, ha destacat Baró.
Jan Cartes va tornar a ser escollit defensor de l'afiliat
La militància també va renovar Gerard Alís, Joao de Melo, Maria Carmen Garcia i Sergi González, que continuaran a la vocalia, mentre que Jan Cartes va ser escollit, per segona vegada consecutiva, com a defensor de l’afiliat. El comitè directiu el formaran Carles Blasi, Eva Calero, Josep Maria Cucalón, Eduard Ricard Garcia, Jordi Font, Rosa Maria Rechi, Mariona González, Esteve López, Carmen Sánchez i Sergi Teixeira. Cal recordar que el comitè directiu també inclou els membres amb càrrecs electes com són els tres consellers generals, el cònsol major d’Andorra la Vella, els consellers als diversos comuns i els coordinadors dels comitès parroquials del partit socialdemòcrata.