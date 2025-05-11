Successos
Arrestat per agredir amb una ampolla de vidre un home en un local d'oci nocturn a la capital
La persona que ha resultat ferida ha hagut de ser traslladada a l'hospital
Un home resident de 34 anys ha estat arrestat aquesta matinada per haver agredit un altre noi amb una ampolla de vidre. Els fets han passat en un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella i la persona que ha resultat ferida ha hagut de ser traslladada a l'hospital, segons informen fonts policials. Es desconeixen els motius de la baralla.