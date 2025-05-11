Successos

Arrestat per agredir amb una ampolla de vidre un home en un local d'oci nocturn a la capital

La persona que ha resultat ferida ha hagut de ser traslladada a l'hospital

Una furgoneta policial a Andorra la Vella.Arxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un home resident de 34 anys ha estat arrestat aquesta matinada per haver agredit un altre noi amb una ampolla de vidre. Els fets han passat en un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella i la persona que ha resultat ferida ha hagut de ser traslladada a l'hospital, segons informen fonts policials. Es desconeixen els motius de la baralla. 

tracking