Habitatge
Andorra Endavant diu que l'informe de Govern avalua positivament les cases modulars
El grup proposa la creació d'un portal públic de transparència immobiliària
El grup parlamentari d'Andorra Endavant ha explicat que l'informe de Govern, sobre els diferents sistemes constructius, avalua positivament la modalitat de construcció modular de fusta, "considerant-les una solució viable, sostenible i àgil". Així ho ha explicat el grup després de reunir-se amb la ministra d'Economia, Conxita Marsol, i el ministre d'Ordenament del Territori, Raul Ferré. Segons el partit, els ministres "s'han compromès a continuar treballant en aquesta línia i ja han engegat amb èxit un projecte en base d'aquest tipus de construcció". La presidenta del grup, Carine Montaner, ha plantejat als ministres la possibilitat que els propietaris puguin instal·lar diverses unitats d'habitatge modular en una mateixa parcel·la, "per impulsar minicomunitats a preu assequible".
Creació d'un portal públic de transparència immobiliària
Andorra Endavant proposa crear un portal públic de transparència immobiliària, "on la ciutadania tingués accés, de manera anònima i segmentada, a dades reals de transaccions per parròquia, data i preu". Andorra Endavant creu que la web podria integrar un sistema oficial de registre dels agents immobiliaris, "amb un codi QR oficial validat per l'administració, que permeti als ciutadans verificar l'acreditació dels professionals".
El grup també ha presentat als ministres un sistema garantista per a la compra de pisos sobre plànol, "amb l’objectiu de protegir els compradors i blindar el mercat immobiliari contra pràctiques de risc". El sistema proposa la creació d’un compte segrest vinculat al comprador i obert pel Govern, on es farien els ingressos segons el pla de finançament. Els fons s’anirien desbloquejant a mesura que avancin les obres, sota supervisió pública.