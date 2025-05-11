Immigració
Andorra Endavant demana cancel·lar el permís als residents que facin la reagrupació irregularment
El partit demana que aquestes persones no puguin demanar "mai més" residència al país
El grup parlamentari d'Andorra Endavant demana la cancel·lació immediata del permís de residència a aquells residents que han portat la família de forma il·legal. Així ho ha comunicat el grup, apuntant que "aquestes persones no podran mai més demanar residència al país". Andorra Endavant insta a Govern a actuar "amb responsabilitat, determinació i fermesa" vers la immigració il·legal i el reagrupament irregular. "No volem per Andorra el model europeu d'immigració sense filtres amb gent dormint al carrer, que ha provocat greus desequilibris socials i econòmics en molts estats", diu el comunicat.