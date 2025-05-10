ELECCIÓ DEL NOU PAPA
Tot queda igual amb el Vaticà
Els demòcrates i Concòrdia reben amb satisfacció l’elecció de Lleó XIV per la seva línia continuista en les tasques de Francesc
Amb l’elecció del nou Papa, Lleó XIV, les voluntats dels diversos grups parlamentaris del Principat no varien. La línia, a priori, continuista de Lleó XIV posiciona els demòcrates i Concòrdia amb esperit positiu. Per la seva banda, el Partit Socialdemòcrata i Andorra Endavant es mostren més aviat indiferents.
El conseller general d’Acció Marc Magallón va mostrar-se sorprès per l’elecció de Lleó XIV, però va afirmar haver-ho “rebut amb satisfacció”: “Tenim confiaça que tots els treballs que s’havien fet fins ara amb la Santa Seu puguin continuar com a mínim en el nivell que estàvem fins ara.” Per tant, les portes es mantenen obertes a les negociacions per la despenalització de l’avortament, segons Magallón, qui va destacar que el cardenal Pietro Parolin “seguirà sent una persona molt pròxima”, tot i que en cas d’haver sortit escollit “tot hauria anat més de pressa, ja que és una persona que coneixem, amb qui hem tingut bons tractes i hem treballat de forma correcta i a gust”. En la mateixa línia, el grup líder de l’oposició, Concòrdia, va desitjar “molts encerts al nou Papa, Lleó XIV”, i també van aprofitar l’oportunitat per llançar un missatge al Govern insistint en les negociacions sobre l’avortament: “Esperem que siguin valents i adrecin de forma decidida els reptes que té pendents sobre el dret a la vida.”
En canvi, tot i que el Partit Socialdemòcrata celebra l’elecció del Papa, considera que la despenalització de l’avortament en cap cas hauria de dependre de Lleó XIV: “Tenim molt clar que hauria de ser una decisió d’Andorra però no de l’exterior.” Així ho va fer saber el president de la formació, Pere Baró. “Malauradament per a demòcrates la pressió exterior és més forta que la voluntat nacional”, va afegir Baró, qui, en aquest sentit, va mostrar-se positiu per l’aparent línia continuista que seguirà el nou Papa i que, per tant, el Govern “podrà continuar el camí de negociar amb el Vaticà una despenalització de l’avortament i l’avortament lliure”.
La líder d’Andorra Endavant, Carine Montaner, va mantenir-se ferma en la ideologia del seu grup parlamentari: “Nosaltres de posicionament central tenim el mateix, volem preservar el model de Coprincipat i, per tant, no farem res per posar-lo en perill.” És per això que Montaner va limitar-se a desitjar “molta sort, molts encerts i una vida llarga” al nou Papa. Tot i que afirma estar “a favor de la Llei de llibertat de la dona”, Montaner va posar en dubte la situació i el futur de les negociacions actuals per la despenalització de l’avortament.
L’exrepresentant del Copríncep episcopal Joan Massa va destacar la declaració d’intencions del nom escollit pel nou Papa: “Lleó XIII va ser famós per ser el primer a fer un estudi seriós i profund dedicat a la problemàtica social que va ocasionar la industrialització.” Per tant, “que agafés el nom de Lleó XIV ja em dona el simbolisme de cap a on pot seguir”, va afegir Massa, afirmant que es mantindrà la línia continuista de les tasques del Papa Francesc. Tot i així, “és clar que si hagués sigut Parolin, certament hi hauria hagut una continuació del diàleg que el Govern manté amb el Vaticà”, va destacar Massa, tot i que “tots els càrrecs de la Santa Seu estan posats a disposició del nou Papa”, així que “d’entrada el dossier continuarà damunt de la secretaria d’Estat, encapçalada per Parolin”, va concloure Massa.
L'ESGLÉSIA ANDORRANA CELEBRA EL NOMENAMENT DE LLEÓ XIV
“Aposta per la continuïtat del llegat de Lleó XIII, un Papa que ens va marcar molt quan vaig estudiar. Ell va impulsar una gran revolució en el pensament social de l’Església, posant al centre la dignitat dels treballadors i dels pobres”, va recordar mossèn Ramon Rossell, rector de Canillo. A més, va expressar el desig que Lleó XIV ajudi a “humanitzar el món del treball” en un context social en què sovint es perden els vincles i la comprensió mútua. Mossèn Àlex Vargas, rector d’Encamp, el va valorar com un home “afable, proper i amb una mirada de molta pau”. “Vivim en una època d’incerteses i aquest nom vol conduir l’Església enmig d’aquests canvis”, va apuntar Vargas, tot destacant que la seva visió global és fruit d’haver viscut entre el nord i el sud.
Pel que fa a la despenalització de l’avortament, els responsables eclesiàstics van coincidir que caldrà veure com evoluciona la continuïtat del diàleg.