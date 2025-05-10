ECONOMIA
S&P manté la nota d’Andorra i rebaixa la perspectiva a estable
El retard en l’acord amb la UE frena les expectatives de millora
L’agència de qualificació creditícia Standard & Poor’s (S&P) manté la valoració d’Andorra en A-/A-2, però ha decidit rebaixar-ne la perspectiva de positiva a estable. Tot i reconèixer l’estabilitat macroeconòmica del país, l’agència expressa reserves sobre l’evolució a curt termini de determinats factors clau. El principal motiu d’aquesta revisió és el retard en la materialització dels beneficis econòmics derivats de l’acord d’associació amb la Unió Europea. S&P considera que l’alentiment del procés redueix les perspectives d’impacte positiu immediat per al teixit econòmic andorrà. Aquesta situació, segons l’informe, frena l’arribada d’inversions i dificulta una major integració econòmica amb l’entorn europeu. L’agència també apunta altres elements que han contribuït al canvi de perspectiva: l’accés més lent del previst a la liquiditat per part del sistema bancari i la manca de dades desagregades sobre el finançament del deute extern. Aquests factors, combinats, limiten la transparència i poden afectar la confiança inversora.
Malgrat aquest ajust, S&P continua valorant de manera molt positiva els fonaments econòmics. Entre els elements destacats, subratlla el creixement del PIB, d’un 3,4% el 2024, així com la solidesa fiscal, amb un superàvit estimat proper al 4% del PIB. També destaca el nivell moderat del deute públic, que se situa prop del 30%, i la posició netament creditora d’Andorra a escala externa. Les reserves internacionals reforçades, que representen un 12% del PIB, són un punt a favor en l’anàlisi de l’agència, així com el compromís del Govern amb una política fiscal prudent i responsable.